«Сексуальное, хулиганистое». Дизайнер — о платье Косторной для номера «Харли Квин»

Дизайнер Алёна Куклычёва оценила платье российской фигуристки Алёны Косторной для номера «Харли Квин», отметив, что оно получилось «удачным, сексуальным хулиганистым».



«С Алёной мы очень слаженно работаем. Платье для номера «Харли Квин», мне кажется, очень удачное получилось. Я была такая довольная, когда увидела его на ней. Ей оно тоже понравилось сразу. Она показала его хореографу (Даниилу Глейхенгаузу), он сказал, что всё хорошо, но попросил выделить талию, чтобы она была более подчёркнута. Я затемнила бока, мы добавили ещё слой фатина, нижнюю юбку, чтобы она была пышнее — это тоже было пожелание хореографа. Кто-то критиковал, что оно получилось слишком пышное, но это показательный номер — можно всё.



Для этого номера нужно было что-то роскошное. Платье должно было быть сексуальное, хулиганистое, чтобы подходить под образ. Какой-то даже Голливуд должен был в нём быть. Алёна подчеркнула это платье причёской, макияжем, колготками в сеточку. Мне кажется, большинству оно понравилось. Конечно, кто-то говорил, что в этом платье нет ничего особенного. Да и нет в нём ничего особенного. Просто нужно взять, сшить и преподнести так, как это сделала Алёна. А так ничего особенного нет (улыбается)», – сказала Алёна Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



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