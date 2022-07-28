Хореограф группы Тутберидзе: если они отдадут Валиевой золотую медаль, то они проиграли

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о расследовании допингового скандала с участием Камилы Валиевой.

О положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля 2022 года, когда Камила помогла сборной России завоевать золото командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Награждение фигуристов было отложено до окончания расследования.

«Я человек маленький, всего лишь хореограф. Не знаю, что и как там движется, так что сам узнаю всё из СМИ, а с Этери Георгиевной на эту тему не общаюсь. Чтобы не расковыривать больную мозоль, я затаился и жду.

Не думаю, что это выльется во что-то хорошее, потому что политика давно вмешалась в спорт. Ответственные за это люди сделают все, чтобы лишить Камилу медалей и дотянуть эту ситуацию до конца. Если они сейчас отдадут Валиевой золотую медаль, это будет значить, что они проиграли. Поэтому они будут тянуть до конца. Не исключаю фальсификаций чего угодно, лишь бы очернить наших спортсменов. Но конкретики я не знаю и не могу сказать, как будет точно», — приводит слова Железнякова Metaratings.