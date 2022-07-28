Коньки Загитовой и жилет Большунова были проданы на аукционе за 150 тыс. рублей лот
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в благотворительном аукционе, который прошёл в рамках Открытого чемпионата Московской области по гольфу, сообщает ТАСС.
Коньки спортсменки были проданы за 150 тыс. рублей. За такую же сумму был приобретён жилет с автографом трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Куртка олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна с Игр в Токио обошлась покупателю в 90 тыс. рублей, а шайба с автографом трёхкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка — в 60 тыс. рублей.
Всего по итогам аукциона было собрано 1 040 000 рублей. Эти деньги пойдут на помощь Приволжскому детскому дому в Казани.
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