Этери Тутберидзе снова летала в США и уже вернулась в Россию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вновь летала в США. Позавчера, 27 июля, она вернулась в Россию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

С какой целью Тутберидзе во второй раз летала в США, не сообщается. Она пробыла в стране около недели. Ранее в это межсезонье Тутберидзе посещала США с целью прояснить вопрос с тренером своей дочери Дианы Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин расстались со своим прежним тренером Игорем Шпильбандом. Также сообщалось, что расставание дуэта со специалистом произошло именно по инициативе Тутберидзе.

Новость по теме Источник: Дэвис и Смолкин ушли от Шпильбанда по инициативе Тутберидзе

Также посмотрите видео, как олимпийская чемпионка Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам: