Этери Тутберидзе снова летала в США и уже вернулась в Россию
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вновь летала в США. Позавчера, 27 июля, она вернулась в Россию. Об этом сообщает «Матч ТВ».
С какой целью Тутберидзе во второй раз летала в США, не сообщается. Она пробыла в стране около недели. Ранее в это межсезонье Тутберидзе посещала США с целью прояснить вопрос с тренером своей дочери Дианы Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным.
Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин расстались со своим прежним тренером Игорем Шпильбандом. Также сообщалось, что расставание дуэта со специалистом произошло именно по инициативе Тутберидзе.
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