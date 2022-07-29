«Думала, что это намного проще». Камила Валиева — о мастер-классе по кёрлингу

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева поделилась впечатлениями от мастер-класса по кёрлингу, который провела для неё и серебряного призёра личного турнира Игр-2022 Александры Трусовой — многократный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова (любимая девушка победителя командного турнира Игр-2014 Дмитрия Соловьёва).

«Очень крутые эмоции остались. Сначала думала, что это намного проще, но… Думала, что нужно кидать ровно по прямой. Оказалось, это не так. Но очень круто, мне очень понравилось. Я обязательно ещё раз приду», — сказала Валиева в сюжете Первого канала.

«Побывали на кёрлинге. Спасибо большое Анне Сидоровой за приглашение», — написала Камила в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.