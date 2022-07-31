Медведева — о самой дорогой покупке: дом. Вовремя я его купила, сработала чуечка

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей самой дорогой покупке.

«Самая дорогая моя покупка – это дом. Ну как – недавно это было… Второй год. Да, недавно. Очень вовремя я его купила. Сработала чуечка.

Делали ремонт в квартире – не в той, в которой жили, а которая после Олимпиады появилась. Заехали. Тогда как раз пандемия началась и истерия с финансами тоже – зарабатывать негде.

Я зашла в квартиру, посмотрела – там стройматериалы дорогие. А потом говорю: «Мам, а давай посмотрим – по приколу – сколько стоит дом. Зайдём на любой сайт».



Посмотрели и нашли пять вариантов домов. Три дома были с отделкой, но без мебели, один дом – голые стены. И вот один единственный дом, который был в 15 минутах езды от нашей квартиры, был отремонтирован, с мебелью: заезжай и живи. Сразу же позвонили, говорим: «Мы хотим посмотреть дом». Приехали, поняли, что это наше.

Тогда как раз недвижимость не продавалась, потому что пандемия. А у меня отложены финансы на это были. Я маме говорю: «Надо брать, прям сейчас!» – сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Инвестерика».