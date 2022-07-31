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Медведева: мне легче жить, когда я знаю, что классно выгляжу, знаю, что я дорого одета

Медведева: мне легче жить, когда я знаю, что классно выгляжу, знаю, что я дорого одета
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как инвестирует в себя, и почему для неё это важно.

«Для меня очень важно стильно выглядеть, для меня очень важно ухаживать за собой. Вот если мы говорим про инвестиции в себя. Это как раз инвестиции даже не совсем в свое тело, до этого я немножко не дошла – это инвестиции в уверенность в себе.

Мне легче жить, когда я классно выгляжу, знаю, что я дорого одета. Я девочка, мне нужны дорогие черевички и сумочка. Тогда я чувствую себя на миллион долларов.

Если я этого не делаю, я плохо себя чувствую на ежедневной основе, а значит, у меня появляется меньше желания зарабатывать дальше. Поэтому для меня инвестиции в себя – это именно в мысли свои, в мотивацию» – сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Инвестерика».

«Деньги, как любовь и счастье, любят тишину». На чём зарабатывает Медведева в 2022 году? «Деньги, как любовь и счастье, любят тишину». На чём зарабатывает Медведева в 2022 году?
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