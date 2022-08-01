Евгения Медведева рассказала о мечте на сумму 30-40 млн рублей

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что у неё есть мечта, на реализацию которой нужно от 30 до 40 млн рублей.

«У меня есть материальная мечта, очень большая, очень. Не хочу говорить, никому не говорю, кроме мамы и менеджера. На неё нужно очень много денег — что-то с этим нужно делать.

Сумма? 30-40 миллионов рублей», — рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу «Инвестерика».

Напомним, 22-летняя Медведева пропустила последние два сезона, однако официального объявления о завершении карьеры от неё не было.

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