Евгения Медведева назвала свой самый большой гонорар за карьеру
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, какой гонорар был для неё самым крупным за спортивную карьеру.
«Заходишь порой в Интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов. Не маленькие деньги, но долго на них не проживёшь», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbes.
22-летняя Евгения Медведева пропустила последние два сезона, однако официального объявления о завершении карьеры от неё не было.
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