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Китайские болельщики отправили Анне Щербаковой 230 кг подарков

Китайские болельщики отправили Анне Щербаковой 230 кг подарков
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Китайские болельщики отправили российской олимпийской чемпионке 2022 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой 230-килограммовый груз с подарками, сообщается в телеграм-канале фан-клуба спортсменки EBIFAS.

Сообщается, что первая партия была в 160 кг. После этого была отправлена ещё одна посылка с подарками Щербаковой, которая весила 70 кг.

Напомним, на зимней Олимпиаде 2022 года, которая прошла в Пекине (Китай) Анна Щербакова взяла золото, опередив соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Российская фигуристка Камила Валиева заняла четвёртую строчку.

Также Щербакова является чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой России.

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