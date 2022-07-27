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Четверные прыжки фигуристки Анны Щербаковой: статистика, приземления, падения, разница с Александрой Трусовой

30 приземлений на 42 попытки — статистика квадов Щербаковой. Почему Анна уступает Трусовой
Дарья Кирюхина
Четверные прыжки фигуристки Анны Щербаковой
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Аня поражала стабильностью четверных прыжков в 15 лет, но выиграла Олимпиаду на стадии регресса.

Анна Щербакова не обладает столь разнообразным набором квадов, как Александра Трусова. Однако это не делает её менее опасной соперницей, в чём мы убеждались не раз. Владение старшими четверными, лутцем и флипом, плюс грамотный расчёт — вот формула её успеха. К тому же статистика показывает, что прыгает их Аня в целом весьма стабильно.

К сожалению, эта стабильность последние два года сопровождается регрессом. Коронный четверной лутц пропал из контента фигуристки, а общее количество четверных свелось в большинстве случаев к одному в прокате.

Межсезонье — отличное время, чтобы вспомнить весь тернистый путь олимпийской чемпионки Пекина в деле покорения квадов. Все взлёты и падения, которых было немало.

Ещё одна юная квадистка Тутберидзе

Анна Щербакова прыгает квады на соревнованиях четыре сезона: три взрослых и один юниорский. Так получилось, потому что первый год в юниорах она практически полностью пропустила из-за перелома ноги. Но затем Аня вернулась и быстро включилась в спортивную гонку. К началу нового сезона-2018/2019 в её арсенале появился четверной лутц. Дебютировала она с ним уже на втором старте — Гран-при среди юниоров в Канаде. Тогда она упала, но удача не заставила себя ждать: через месяц на втором этапе Кубка России Аня чисто исполнила четверной лутц и усилилась каскадом четверной лутц — тройной тулуп. Каскад Аня сделала с помаркой, зато избежала падения и выехала. Спустя три недели она безукоризненно повторила его на этапе Кубка России в Казани.

На финале юниорского Гран-при Ане блеснуть не удалось: она упала с четверного лутца дважды, из-за чего осталась без каскада. После этой неприятности она отказалась рисковать с двумя четверными и положилась на один сольный.

Анна Щербакова

Анна Щербакова

Фото: РИА Новости

На чемпионате России это сработало: спортсменка откатала чисто обе программы и завоевала первый значимый титул в карьере. Но устоять после квада на первенстве России ей не удалось, и она проиграла не только Александре Трусовой с двумя квадами, но и Алёне Косторной, которая каталась в то время без ультра-си.

Падение настигло Аню и на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево. Впрочем, соперничать там было не с кем, и она уверенно одержала победу.

Снова приземлить четверной лутц Ане удалось на чемпионате мира среди юниоров, хотя и с помаркой. Она взяла серебряную медаль вслед за Трусовой и на этой радостной ноте завершила юниорскую карьеру.

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Головокружительный пик четверных Щербаковой

На взрослом уровне Анна Щербакова дебютировала на Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Контент с одним сольным четверным лутцем позволил начать сезон с победы, а на Гран-при в США Аня вновь включила в произвольную каскад четверной лутц — тройной тулуп. Откаталась чисто и на Гран-при в Китае тоже выступила с двумя четверными.

Анна Щербакова в сезоне-2019/2020

Анна Щербакова в сезоне-2019/2020

Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Четверной лутц стал визитной карточкой хрупкой фигуристки, но, кроме него, у неё долго не значилось никаких ультра-си. Поэтому, когда она пошла на четверной флип в финале Гран при – 2019, это стало невероятным сюрпризом. Аня упала, но все понимали, что владение двумя старшими квадами способно помочь ей обойти царствовавшую в том сезоне Алёну Косторную. Так и случилось: на чемпионате России в Красноярске Аня чисто исполнила сольный квад-лутц и каскад с ним, а также приземлила четверной флип с небольшой помаркой. Столь мощное выступление позволило ей защитить титул чемпионки России.

Уже на чемпионате Европы Аня получила положительную надбавку за качество исполнения (GOE) четверного флипа.

Первый взрослый сезон в итоге оказался самым богатым на четверные: Щербакова прыгала два вида квадов, делала каскад с лутцем и показывала бешеную стабильность. Из 11 квад-лутцев восемь исполнила чисто, а упала лишь один раз — на чемпионате Европы. А из трёх квад-флипов уронила тоже один прыжок, один выполнила с помаркой и один без ошибок.

Дальше, увы, четверные пошли у Ани по ниспадающей.

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Исчезновение каскадов с четверными

Подготовка к сезону-2020/2021 у всех фигуристов осложнилась длительным отсутствием тренировок, так что один четверной флип у Анны на Кубке России в Сызрани не вызвал тревоги. Хотя было странно, что она не пошла на четверной лутц, который прыгала до этого куда чаще, чем флип. Не появился лутц и на Кубке России в Сочи, а Гран-при России она пропустила из-за болезни. Коварная пневмония могла оставить её и без чемпионата России, но Аня всё же поехала на главный национальный турнир, невзирая на неполное выздоровление. И снова выиграла! Спонсором её третьего титула чемпионки России выступил контент с двумя чистыми квадами: лутцем и флипом.

Анна Щербакова в сезоне-2020/2021

Анна Щербакова в сезоне-2020/2021

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В феврале на Кубке Первого канала Аня повторила тот же набор ультра-си. Но с тех пор она больше не показывала четверной лутц на соревнованиях.

Чемпионат мира в Стокгольме Аня выиграла вопреки падению с единственного квад-флипа, поэтому победа вышла не настолько красивой, как это было, например, у Алины Загитовой, идеально откатавшей в Сайтаме обе программы двумя годами ранее. И всё же Щербакова реабилитировалась на командном чемпионате мира, где приземлила квад-флип и внесла весомую лепту в общее золото сборной России.

В сезоне-2020/2021 Анна откатала шесть стартов, как и в предыдущем, но четверных показала на порядок меньше: восемь против 14. Вместо 11 четверных лутцев — только два. Флипов при этом заметно прибавилось, а из шести попыток всего одна закончилась падением. Но на фоне отсутствия каскадов с четверными это достижение не прибавляло оптимизма.

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Регресс налицо?

Начало олимпийского сезона Щербаковой испортила летняя травма пальца на ноге. Спортсменка не успела нормально подготовиться к первому турниру Budapest Trophy, и её попытка четверного флипа закончилась падением. Но на Гран-при в Италии она выступила заметно лучше и справилась с квадом. На этапе во Франции даже хотела продемонстрировать четверной лутц, но упала, не успев оторваться ото льда. Непонятно, что тогда произошло, и считать ли этот случай падением с квада — спорно. Но заход на прыжок был, и Ане поставили за элемент ноль баллов.

Это недоразумение не помешало ей хладнокровно выполнить четверной флип, но и других попыток квад-лутца на стартах больше не предпринималось. Некогда любимый прыжок превратился в призрак из прошлого.

Анна Щербакова в олимпийском сезоне

Анна Щербакова в олимпийском сезоне

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На чемпионате России приземлить четверной флип Ане не удалось. На чемпионате Европы всё получилось, но ехать побеждать на Олимпиаду с единственным квадом, пусть и старшим, казалось невозможным. Однако на льду Пекина фигуристка усложнилась и исполнила новый для себя каскад: четверной флип — тройной тулуп. Этих двух четверных хватило для победы, и на Кубке Первого канала Аня в новообретённом статусе олимпийской чемпионки уже вновь спокойно каталась с одним четверным флипом.

Как ни странно, главное золото в карьере Аня завоевала в свой худший сезон в плане исполнения ультра-си. На семи турнирах она совершила восемь попыток квадов. Трижды упала, что немного. Но в большинстве случаев она ограничивалась одним квадом. Аня сильно уступает в прыжковом контенте самой же себе в 15 лет.

Конечно, круто, что из 42 четверных прыжков за всю карьеру Аня приземлила 30 — 71%. У Александры Трусовой таких приземлений чуть меньше — 68%. Но и попыток квадов у Саши намного больше — 94. А ещё в олимпийском сезоне Русская ракета показала прогресс: приземлила за пять произвольных 14 квадов из 19 — это больше 73%. Аня приземлила 62,5% своих квадов.

Есть к чему стремиться.

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