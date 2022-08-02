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Украинский фигурист ответил на пост Тутберидзе про отстранение российских спортсменов

Украинский фигурист ответил на пост Тутберидзе про отстранение российских спортсменов
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Украинский фигурист Иван Шмуратко отреагировал на пост тренера Этери Тутберидзе по поводу отстранения российских спортсменов.

«Я не принимаю гибель 324 детей и ранения 592. Конечно, легче жить и быть счастливым, но основные принципы жизни? Закон? Думаю, не должно существовать вообще такое понятие, как детская смертность. Никакие титулы неважны, когда родители теряют сыновей и дочерей. Знаю, что именно жизнь стирает границы и объединяет людей в мире. Количество оборотов в воздухе не определяет тебя как личность», — написал Шмуратко в своей социальной сети.

Тутберидзе является ведущим российским тренером. Она воспитала многих олимпийских чемпионок. Её воспитанницами являются Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие спортсменки.

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