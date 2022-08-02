Украинский фигурист ответил на пост Тутберидзе про отстранение российских спортсменов

Украинский фигурист Иван Шмуратко отреагировал на пост тренера Этери Тутберидзе по поводу отстранения российских спортсменов.
«Я не принимаю гибель 324 детей и ранения 592. Конечно, легче жить и быть счастливым, но основные принципы жизни? Закон? Думаю, не должно существовать вообще такое понятие, как детская смертность. Никакие титулы неважны, когда родители теряют сыновей и дочерей. Знаю, что именно жизнь стирает границы и объединяет людей в мире. Количество оборотов в воздухе не определяет тебя как личность», — написал Шмуратко в своей социальной сети.
Тутберидзе является ведущим российским тренером. Она воспитала многих олимпийских чемпионок. Её воспитанницами являются Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие спортсменки.
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