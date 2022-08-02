«Это катастрофа». Ирина Слуцкая — об отстранении российских фигуристов

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась об отстранении российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.

«Что бы делала в такой ситуации, если бы моя карьера находилась на пике? Наверное, продолжала бы тренироваться, выступать и верить, что рано или поздно этот абсурд закончится и я вновь выйду на соревнования. Но здесь нужно запастись терпением, потому что мы не понимаем, как долго это продлится. И я бы даже говорила не о тех, кто сейчас на пике. Это катастрофа, правда. Очень больно и неприятно, когда от тебя ничего не зависит. Здесь я больше думала бы о нашей молодёжи, как её нам не растерять. Как ребятам, которым 9-11 лет, тренироваться и ждать момента, когда они смогут выйти на международный лёд? Здесь больше сложностей. Для профессионального спортсмена это мегатрудно. Никто не хотел бы оказаться в такой ситуации на пике карьеры.

Поменялось ли настроение у учениц моей школы? Наверное, паникуют больше родители. Дети не до конца всё это понимают. Часть родителей перестала понимать, ради чего все занятия. Задача государства и спортивных функционеров сделать так, чтобы наши дети не выпали из тренировочного процесса, чтобы было достаточно соревнований и чтобы ребята не потеряли практику, ощущения от турниров и умение выступать. Думаю, для этого сделают всё.

Спонсоры тоже придут и будут финансово поддерживать наших ребят, которые из-за отсутствия международных соревнований лишены одного из заработков. Наши ребята почти всегда в призах на Гран-при, чемпионатах Европы и мира. У них было достаточно турниров, где они могли заработать. Надеюсь, что этот вопрос спортивные чиновники тоже проработают.

Я говорю про всех атлетов, не только про фигурное катание. В нашем спорте немного полегче, потому что у нас есть спектакли и шоу на льду. А других нужно прям поддержать. И не только мегапрофессионалов, но и нашу молодёжь, которая тоже хочет представлять нашу страну», — приводит слова Слуцкой Postnews.