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Камила Валиева показала, как катается на флайборде

Камила Валиева показала, как катается на флайборде
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Российская фигуристка и олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. На видео спортсменка катается на флайборде.

«Ааааа!!! Зависть», — отреагировала на пост российская кёрлингистка Анна Сидорова, добавив эмодзи «лицо со звёздочками». Также видео оценила олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, поставив лайк.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.

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