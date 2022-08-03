Ирина Роднина: вернуть квоты через суд? Попытка есть

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о лишении России максимальной квоты на чемпионат мира.

Ранее ISU до минимума сократил число квот России на чемпионат мира – 2023. Дело в том, что отечественные фигуристы не участвовали в первенстве планеты 2022 года, так как были отстранены из-за ситуации на Украине. На ЧМ-2022 у России было максимальное число квот – по три в каждом виде.

«Для начала нам надо попасть на чемпионат мира, а он будет только в марте следующего года. По поводу шансов вернуть квоты через судебные разбирательства? Скажу так: попытка есть.

Смогут ли лидеры сборной вернуть максимальное количество квот на первом же чемпионате мира, куда нас допустят? Задача – справятся или не справятся –труднорешаемая. Во первых, сначала стоит вопрос, допустят или не допустят, потом уже всё остальное. К сожалению, судя по тому, как складывается ситуация, по поводу допуска у меня не самые лучшие впечатления», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».