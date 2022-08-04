В шведской федерации заявили о непричастности к отмене мастер-класса Трусовой в Стокгольме
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Президент Ассоциации фигурного катания Швеции Хелена Розен Андерссон заявила, что организация непричастна к отмене мастер-класса серебряного призёра зимней Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).
«Мастер-класс по фигурному катанию не является мероприятием, которое было санкционировано шведской ассоциацией фигурного катания. По этой причине вам лучше обратиться к организатору данного мероприятия», — приводит слова Хелены Андерссон ТАСС.
Изначально планировалось, что мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме пройдёт в конце августа 2022 года.
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