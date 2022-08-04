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Татьяна Тарасова оценила идею о создании внутренней лиги фигурного катания

Татьяна Тарасова оценила идею о создании внутренней лиги фигурного катания
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предложение судьи международной категории Александра Веденина создать в России свою лигу фигурного катания в противовес Международному союзу конькобежцев (ISU).

«Я очень положительно отношусь к этой идее, просто очень. Буду рада, если найдутся люди и народ поймёт, что это действительно хорошая штука. Потрясающая альтернатива международным соревнованиям на данный момент? Мне кажется, что да», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в настоящее время все российские фигуристы отстранены от международных соревнований.

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