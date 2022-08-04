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Евгению Семененко присвоено звание мастера спорта международного класса

Евгению Семененко присвоено звание мастера спорта международного класса
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19-летнему российскому фигуристу Евгению Семененко присвоено звание мастера спорта международного класса. Об этом говорится в приказе министра спорта России Олега Матыцина.

Семененко громко заявил о себе в сезоне-2020/2021, когда выиграл финал Кубка России и поехал на чемпионат мира – 2021. Там Евгений, самым громким титулом которого на тот момент была победа на юниорском чемпионате страны, с первой попытки вошёл в топ-10 лучших фигуристов планеты, заняв восьмое место.

Этот результат вместе с пятым местом Михаила Коляды позволил России выставить трёх фигуристов на Олимпиаду в Пекине. На Играх-2022 в личном турнире Семененко стал лучшим из россиян, заняв восьмое место. Тренируется Семененко в группе Татьяны и Алексея Мишиных.

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