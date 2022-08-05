Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

МОК отреагировал на эмоциональные слова Тутберидзе про отстранение россиян

МОК отреагировал на эмоциональные слова Тутберидзе про отстранение россиян
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировала на слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которая предложила не обновлять рейтинги российских фигуристов на период отстранения спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.

«Позиция МОК в отношении санкций и защитных мер, связанных со спецоперацией России на территории Украины, а также поддержкой этой спецоперации Белоруссией, остается неизменной», — приводит слова пресс-службы МОК РИА Новости Спорт.

Тутберидзе является ведущим российским тренером. Она воспитала многих олимпийских чемпионок. Её воспитанницами являются Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие спортсменки.

«Ты полон дерьма!» Какие фразы Тутберидзе вошли в историю и стали мемами? «Ты полон дерьма!» Какие фразы Тутберидзе вошли в историю и стали мемами?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022