Евгений Плющенко: буду отговаривать учеников, если кто-то захочет поменять гражданство

Двукратный олимпийский чемпион, тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что ученики его академии не собираются менять спортивное гражданство из-за отстранения от участия в международных соревнованиях.

В «Ангелах Плющенко» занимаются Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Кирилл Сарновский, Софья Титова и другие.

«Выражал ли кто-то из моих учеников желание сменить спортивное гражданство? Нет, у нас нет такого. Все мои спортсмены остались кататься за Россию. Допускаю ли, что кто-то уедет? Я не могу им запретить менять гражданство, у меня почти все ученики несовершеннолетние. У них есть родители, вместе с которыми они будут принимать решение.

Но на сегодняшний день я буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство. По крайней мере, постараюсь отговорить. В любом случае на 99% никто из моих учеников не захочет этого делать», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».