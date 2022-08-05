Олимпийская чемпионка Ксения Столбова совсем скоро впервые станет мамой

Олимпийская чемпионка 2014 года в команде российская фигуристка Ксения Столбова сообщила, что скоро станет мамой. 30-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в соцсети фотографию на позднем сроке беременности.

Фигуристка, одетая в чёрный купальник, с гордостью демонстрирует значительно округлившийся живот. Плечи спортсменки прикрыты пушистым кардиганом.

Фото: Личный архив Ксении Столбовой

Столбова выступала в спортивной паре с Фёдором Климовым. На Играх в Сочи фигуристы завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Также Столбова и Климов — трёхкратные чемпионы России (2014, 2015, 2017), серебряные призёры чемпионата мира – 2014, многократные призёры чемпионатов Европы. МОК не допустил фигуристов на Игры-2018, после чего пара распалась. Новым партнёром Ксении стал Андрей Новосёлов, но после одного совместного сезона Столбова завершила карьеру.