Елизавета Туктамышева выложила фото из Куршевеля

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный в Куршевеле (Франция). В настоящее время спортсменка, которая входит в группу заслуженного тренера СССР Алексея Мишина, находится в этом городе на сборах.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.

Марк Кондратюк исполнил четверной флип на тренировке: