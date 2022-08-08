Екатерина Боброва: после Олимпиады — 2018 не было желания кататься

Олимпийская чемпионка – 2014 по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Екатерина Боброва ответила на вопросы подписчиков в социальных сетях.

На вопрос о том, хотелось ли Бобровой заниматься фигурным катанием до Олимпиады – 2022, спортсменка ответила: «После Олимпиады — 2018 – нет. После рождения сына задумалась, но к тому моменту было уже много интересных и перспективных проектов, и в итоге я ни о чём не жалею».

«Когда дело не касается спортивного проекта, хочется, чтобы меня воспринимали не как спортсменку и чемпионку, а как человека, который может научиться чему-то новому и делать это хорошо. Чаще всего вешают ярлык, и это ограничивает развитие в другом направлении», – написала Боброва в ответ на вопрос о статусе олимпийской чемпионки.

Марк Кондратюк исполнил четверной флип на тренировке: