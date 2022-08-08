Камила Валиева назвала три любимых места в Москве
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева рассказала, что ей больше всего нравится в Москве. Спортсменка назвала три любимых места в столице России.
«Лужники, парк Горького и Красная площадь. Когда я была маленькая, мне было лет шесть, мы с мамой пришли на Красную площадь, и я ей сказала: «А можно, мы сюда каждый день будем ходить?»
Что больше всего понравилось? Я до этого почти ничего не видела, а на Красной площади так красиво, мы гуляли по улочкам с магазинами, в ГУМ зашли. Мне тогда очень понравилось», — приводит слова Камилы Валиевой Sport24.
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