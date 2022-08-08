Алёне Косторной потребовалась операция

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что перенесёт операцию на бедре. Напомним, в межсезонье-2022 Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой, однако стороны пока не приняли решения о сотрудничестве на постоянной основе.
«В ЦСКА я тренировалась регулярно, но не каталась — не выходила на лёд практически с приезда со сборов в Новогорске. Была застарелая травма бедра, которая долгое время не давала о себе знать, но в один момент так «выстрелила», что я пошла на обследование.
В общем, уже завтра ложусь в стационар делать операцию, так что к контрольным прокатам восстановиться не успею — на лёд выйду не раньше второй половины сентября. Программы мы уже поставили — они очень красивые, интересные, это всем знакомые истории, такую музыку я пока ни у кого не слышала. Надеюсь, что всё сложится хорошо», — цитирует Косторную ТАСС.
Марк Кондратюк исполнил четверной флип на тренировке:
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