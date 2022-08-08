«Врачи настаивают». Татьяна Тарасова высказалась о предстоящей операции Алёны Косторной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная вскоре перенесёт операцию на бедре.

«Я не врач, чтобы знать, как операция повлияет на её карьеру. С этой травмой она пришла к Буяновой, это я знаю, потому что разговор шёл с первого дня. Она сейчас не в остром периоде, но это очень тяжело, и невозможно кататься без операции. Неделя хороших тренировок — нога летит. Конечно, нужно делать операцию, я так думаю, так и думают врачи, потому что врачи настаивают.

А врачи же понимают, кого они оперируют. После операции сможет ли кататься успешно? Все в основном делают операции какие-то — или колено, или мениск, или связки крестообразные, всё это делается. Разные у всех травмы получаются в результате профессиональной работы, поэтому будем надеяться», — приводит слова Тарасовой ТАСС.