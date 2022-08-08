Аделия Петросян представила короткую программу на сезон-2022/2023

Российская фигуристка Аделия Петросян представила новую короткую программу на Всероссийском семинаре по фигурному катанию в Красноярске.

Она поставлена под песню Voilà в исполнении французской певицы Барбары Прави. Эта композиция принесла исполнительнице второе место на Евровидении-2021. Хореографом выступил Даниил Глейхенгауз.

В сезоне-2021/2022 Петросян заняла четвёртое место на дебютном для неё чемпионате России среди взрослых, получив от судей за две программы 233,97 балла. Это лучший результат фигуристки в сезоне. Она уступила только Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. На юниорском первенстве страны Петросян была пятой. В начале сезона на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии Петросян стала третьей, а в Словении одержала победу.