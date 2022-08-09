«Я в восторге». Камила Валиева показала снимки с фотосессии на берегу моря в Сочи

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с фотосессии, которая проходила на берегу Чёрного моря в Сочи.

«Сочи-2022. Спасибо за потрясающий подарок от teamkvalieva.vk. Я в восторге», — подписала фотографии Валиева.

Фото: из личного архива камилы валиевой

Фото: из личного архива камилы валиевой

Фото: из личного архива камилы валиевой

Напомним, в сезоне-2021/2022 Камила Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.

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