«Я в восторге». Камила Валиева показала снимки с фотосессии на берегу моря в Сочи

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с фотосессии, которая проходила на берегу Чёрного моря в Сочи.
«Сочи-2022. Спасибо за потрясающий подарок от teamkvalieva.vk. Я в восторге», — подписала фотографии Валиева.
Фото: из личного архива камилы валиевой
Фото: из личного архива камилы валиевой
Фото: из личного архива камилы валиевой
Напомним, в сезоне-2021/2022 Камила Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
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