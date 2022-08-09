Роднина отреагировала на лишение Зеленским государственной стипендии чемпиона ОИ Петренко

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона 1992 года в мужском одиночном катании украинского фигуриста Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.
«Решение ненормальное. Я не думаю, что Петренко сильно волнуется по этому поводу. Они уже выгнали его из федерации, показали своё отношение к чемпионам. Он живёт в Америке, и ему не особо нужна эта госстипендия.
Спортсмен из любой страны имеет право участвовать в любом шоу, независимо от страны, если он интересен публике. Это Украина потеряла Петренко, а не он Украину», — приводит слова Родниной «РБК Спорт».
Елизавета Туктамышева прокатилась на вейксёрфе:
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