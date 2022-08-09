Российский промоутер оценил шансы устроить бои Алины Загитовой с Медведевой и Бузовой

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, какова, по его мнению, вероятность, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт боксёрские бои с двукратной чемпионкой мира в том же виде Евгенией Медведевой и с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Ранее этим летом Загитова приняла участие в боксёрском спарринге с чемпионом ОИ Олегом Саитовым.

«Конкретика по бою Загитовой и Бузовой появится ближе к сентябрю. Бой сто процентов пройдёт? Мы работаем над этим, и я не вижу препятствий, чтобы он не состоялся.

Рассматриваем ли возможность организации поединка Загитовой против Евгении Медведевой? Пока нет. Именно «пока»? Ага», — цитирует Хрюнова Legalbet.

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