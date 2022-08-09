«Всё в порядке, все находятся под защитой Путина». Лайшев — о расследовании дела Валиевой

Президент центра спорта и образования «Самбо 70» Ренат Лайшев высказался о расследовании допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое находится на завершающем этапе.

О положительной допинг-пробе несовершеннолетней Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля после победы сборной России в олимпийском командном турнире. Вручение наград было отложено до окончания расследования, на проведение которого было дано полгода.

«Какого бы ни было вердикта, мы всегда правы, и Камила — лучшая в мире для всех нас и для любителей фигурного катания.

Может ли эта ситуация отразиться на карьере Камилы? Спортсмены не должны думать об этом. Они должны тренироваться, показывать трудолюбие и любовь к своему виду спорта и, конечно, идти к победам. А разруливать остальные вопросы — это уже наша задача.

Находятся ли под ударом тренеры в связи с тем, что Камила — защищённое лицо? Да нет, под каким ударом? Никакого удара нет, всё в порядке, все находятся под защитой Владимира Владимировича Путина», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».