Марк Кондратюк показал новые каскады с тройным акселем на тренировке
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Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк опубликовал в своём телеграм-канале видео, в котором исполняет на тренировке два сложных каскада с тройным акселем: четвёрной тулуп – тройной аксель, тройной аксель — тройной аксель.
Кондратюк, занимающийся в группе Светланы Соколовской, стал широко известен после сезона-2021/2022. Сначала Марк подтвердил право России на третью путёвку на Олимпийские игры — 2022 в мужском одиночном катании, став третьим на отборочном турнире. Затем он выиграл чемпионаты России и Европы. На Играх в Пекине Марк помог сборной России завоевать золото командного турнира. В личных соревнованиях фигурист выступил менее удачно, заняв только 15-е место. В активе Марка есть оригинальный каскад из двух четверных сальховов.
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