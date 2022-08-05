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Фигурист Марк Кондратюк выучил недостающий квад — он пойдёт по стопам Нэйтана Чена и Александры Трусовой? Перспективы

Кондратюк выучил ещё один суперпрыжок. Фигурист пойдёт по стопам Чена и Трусовой?
Дарья Кирюхина
Фигурист Марк Кондратюк
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Марк делает ставку на прогресс и намерен показать «пятиквадку» на соревнованиях.

За два сезона фигурист Марк Кондратюк превратился из «тёмной лошадки» в признанного лидера мужской сборной России. Ученик Светланы Соколовской выиграл титулы чемпиона страны, чемпиона Европы и олимпийского чемпиона в команде и доказал, что на него всегда можно положиться.

Но главное, что на достигнутом Кондратюк останавливаться не собирается. Марк пошёл ещё дальше в своём мастерстве и выучил недостающий четверной в своей коллекции. Фигурист намерен пойти по стопам Нэйтана Чена и Александры Трусовой и показать «пятиквадку» на соревнованиях.

И если ему это удастся, он вполне способен стать новой звездой мужского катания. После ухода Чена и Ханю все двери перед ним открыты.

Полная коллекция ультра-си собрана

Недавно Марк Кондратюк опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором исполняет четверной флип. Этот квад — последний из тех, что ему нужно было выучить для полного комплекта элементов ультра-си.

В прошлом году Марк освоил четверной риттбергер, но пока не успел продемонстрировать его на соревнованиях. Зато преподнёс сюрприз в виде четверного лутца — самого дорогого квада. Его премьера состоялась на октябрьском турнире «Мемориал Дениса Тена». Тогда Марк рискнул с новым прыжком в короткой программе, но допустил падение и больше не показывал его до окончания основных стартов в сезоне.

Очередная попытка приземлить квад-лутц состоялась в марте на Кубке Первого канала. На этот раз спортсмен справился и показал чистый прыжок сразу в двух программах. К тому времени многие успели забыть о прежней попытке четверного лутца, поэтому усиление контента стало приятным сюрпризом. Всего в произвольной он выкатал тогда четыре квада: лутц, тулуп и два сальхова — сольный и в каскаде с двойным тулупом. Также выполнил два тройных акселя — также сольный и в каскаде с двойным тулупом.

Марк Кондратюк на Кубке Первого канала

Марк Кондратюк на Кубке Первого канала

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Позже Марк признавался, что планировал катать ещё более сложную программу — с пятью квадами. Хотел добавить четверной риттбергер, но передумал в последний момент.

«Я хотел пять. Должен был быть риттбергер. Но после лутца я понял, что не смогу, и остановился на четырёх», — рассказывал Кондратюк после турнира.

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Попытки «пятиквадки» точно будут

Стремление Марка к пяти квадам в произвольной программе более чем реально. Немного работы и упорства, и его цель воплотится на одном из стартов. Пять разных четверных у него уже есть, три из них он успешно приземлял на соревнованиях. Осталось добавить ещё один — флип или риттбергер на выбор — и он встанет в один ряд с олимпийским чемпионом Нэйтан Ченом и королевой квадов Александрой Трусовой. Это огромная честь и показатель безусловного мастерства.

Марк Кондратюк на Олимпиаде

Марк Кондратюк на Олимпиаде

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако Марк может пойти ещё дальше и не только сделать пять квадов в одном прокате, но и показать сразу все виды четверных. Тогда он установит уникальное достижение, ведь даже Нэйтан Чен, несмотря на владение всеми квадами, никогда не показывал их вместе в одной программе. Обычно он всегда жертвовал риттбергером и повторял другой четверной прыжок. Почему бы Марку не воспользоваться шансом и не закрепить своё имя в истории большого спорта столь необычным рекордом? До Олимпиады в Милане четыре года — идеальный момент для экспериментов и риска.

А рисковать Марк точно будет, потому что желает бороться на равных с сильнейшими фигуристами планеты. Наличие старших квадов в контенте открывает перед ним эту возможность. Ну а какой набор прыжков он включит в свою «пятиквадку» — покажет время. Главное начать и не сворачивать с этого сложного, но прогрессивного пути.

«Можно ли в дальнейшем ждать пять четверных? Да, по крайней мере, попытки точно, потому что с таким контентом можно уже соперничать на любом уровне. Я хочу этого», — отмечал Кондратюк.

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У Кондратюка есть всё, чтобы стать новой звездой мужского катания

Прямо сейчас в мужском одиночном катании наступает новая эра. Гениальный двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры. Близок к этому и Нэйтан Чен, который, завоевав олимпийское золото в Пекине, честно признался, что хочет сосредоточиться на учёбе.

Но с уходом великих конкуренция у мужчин не исчезнет. Молодое поколение смело замахивается на рекорды старших предшественников. Яркими звёздами обещают стать 19-летний японец Юма Кагияма и 17-летний американец с русскими корнями Илья Малинин. Юма в минувшем сезоне успел завоевать серебро на Олимпиаде и чемпионате мира. Илья не перестаёт удивлять прыжковыми успехами: он максимально близок к тому, чтобы первым чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях.

Марк Кондратюк тоже вполне может оказаться новой звездой мужского одиночного и указать дорогу другим фигуристам. Для этого у него есть всё, что нужно: харизма, трудолюбие и талант. Более того, он уже выделяется и заявляет о себе, пробуя элементы, которые сравнительно недавно считались невозможными. Так, он выиграл прыжковый турнир на Кубке Первого канала в личном зачёте, исполнив каскад с двумя квадами: четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов. А на тренировках и вовсе пробовал скрутить сальхов в пять оборотов: на Играх в Пекине без страховки, на родном катке ЦСКА — на удочке.

При этом сам Марк не позволяет сравнивать себя с великими фигуристами, остаётся скромным и не спешит примерять звание лидера сборной и будущего голоса поколений.

«Не считаю себя выдающимся спортсменом, а уж тем более не хочу сравнений с великими. Нужно ещё очень много работать, чтобы достичь уровня Чена и Ханю», — делился Кондратюк в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Но Марку и не нужно что-то говорить о своих достижениях и прогрессе. Всё видно по его прокатам на соревнованиях. Марк набирает силу и расцветает на наших глазах.

Его путешествие на вершину фигурного катания в самом разгаре.

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