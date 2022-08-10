Алина Загитова призналась, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, с кем бы ей хотелось сделать интервью. Она назвала президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом, по её словам, пока она делать этого не планирует, поскольку не обладает достаточным опытом.

«Ой, не знаю… С Владимиром Владимировичем! А почему нет? (смеётся) Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня ещё недостаточно опыта», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 20-летняя Алина Загитова перешла на третий курс факультета журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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