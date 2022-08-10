Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как ей удаётся совмещать учёбу и спорт. 20-летняя Загитова перешла на третий курс факультета журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
«Совмещать учёбу и спорт всегда сложно было. Если ты хочешь хорошо учиться, то в это надо полностью погружаться. Точно так же и со спортом: чтобы добиваться результатов, он должен быть на первом месте.
Но сейчас у меня относительно свободный график, я могу, например, при необходимости переносить тренировки, когда они накладываются на занятия. Так что сейчас совмещать более-менее получается», — цитирует Загитову «РИА Новости Спорт».
Марк Кондратюк исполнил четверной флип на тренировке:
- 10 августа 2022
-
15:01
-
14:02
-
13:46
-
13:26
-
13:00
-
11:43
-
09:01
-
00:29
- 9 августа 2022
-
22:37
-
22:22
-
21:50
-
21:23
-
21:13
-
20:48
-
20:33
-
20:24
-
19:57
-
19:39
-
18:41
-
18:05
-
17:48
-
15:54
-
14:37
-
13:15
-
12:35
-
10:35
-
10:31
-
09:01
-
08:41
-
08:10
- 8 августа 2022
-
22:38
-
19:46
-
19:17
-
18:55
-
18:24