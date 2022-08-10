Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как ей удаётся совмещать учёбу и спорт. 20-летняя Загитова перешла на третий курс факультета журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Совмещать учёбу и спорт всегда сложно было. Если ты хочешь хорошо учиться, то в это надо полностью погружаться. Точно так же и со спортом: чтобы добиваться результатов, он должен быть на первом месте.

Но сейчас у меня относительно свободный график, я могу, например, при необходимости переносить тренировки, когда они накладываются на занятия. Так что сейчас совмещать более-менее получается», — цитирует Загитову «РИА Новости Спорт».

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