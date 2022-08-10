Алина Загитова не исключила возможности выступления в серии российского Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая приостановила карьеру в 2019 году, не исключила возможности своего появления на льду во время новой серии российского Гран-при. При этом Алина не уточнила, идёт ли речь о соревнованиях или о показательных выступлениях.

В августе фигуристка выступает в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Пока ещё не обсуждали эту тему. На протяжении ближайшего месяца я буду здесь, в Сочи. А дальше — если предложат выступить, скорее всего, соглашусь. И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича Глейхенгауза их сделать (улыбается).

Есть ли конкретные идеи программ? Есть парочка. Но вам я о них не расскажу (смеётся)», — приводит слова Загитовой РИА «Новости».