Алина Загитова не исключила возможности выступления в серии российского Гран-при
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая приостановила карьеру в 2019 году, не исключила возможности своего появления на льду во время новой серии российского Гран-при. При этом Алина не уточнила, идёт ли речь о соревнованиях или о показательных выступлениях.
В августе фигуристка выступает в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.
«Пока ещё не обсуждали эту тему. На протяжении ближайшего месяца я буду здесь, в Сочи. А дальше — если предложат выступить, скорее всего, соглашусь. И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича Глейхенгауза их сделать (улыбается).
Есть ли конкретные идеи программ? Есть парочка. Но вам я о них не расскажу (смеётся)», — приводит слова Загитовой РИА «Новости».
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