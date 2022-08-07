Волшебная и безупречная. Загитова потрясающе дебютировала в шоу Навки в Сочи

Алина Загитова переняла эстафету у Камилы Валиевой, дебютировав в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Пока кто-то сомневался, что на фоне свежих звёзд Олимпиады она сохранит востребованность, Алина упорно готовилась к выступлениям.



Её труды окупились сполна: прекрасное катание с чистым прыжком на премьере и полный зрительский зал!



Слава Алины не сбавляет оборотов.

Восхождение Загитовой в шоу

Более двух лет назад Алина Загитова начала большой путь в шоу с ледовой сказки «Спящая красавица». Тогда не все болельщики олимпийской чемпионки пришли в восторг от этой затеи: многие посчитали, что именно участие в новогоднем представлении Татьяны Навки помешало Алине поехать на чемпионат России-2020, где она изначально планировала выступать.

Девушка понимала, что фигурное катание не ограничивается турнирами и медалями. Дарить людям сказку стало её новой и очень приятной миссией. Красивая хореография без оглядки на правила, возможность пробовать себя в парном катании и настоящая актёрская работа пришлись по душе харизматичной фигуристке.

Алина Загитова в шоу «Спящая красавица» Фото: РИА Новости

Так что болельщики тоже вскоре оценили новое направление развития спортсменки: Алина очень органично вписалась в формат ледовых представлений, расцвела, как личность, и больше не зависела от судейских оценок. Только от благодарной публики, которая неизменно купает её в аплодисментах и заваливает цветами и подарками.

Безупречная героиня сказок

На счету Алины уже три главных роли в ледовых сказках: спящая красавица из одноимённого шоу, Людмила из «Руслана и Людмилы» и Настенька из «Аленького цветочка». Людмилу фигуристка катала прошлым летом в Сочи, а образ Настеньки впервые примерила в середине декабря буквально на один день во время гастролей в Ташкенте.

Алина Загитова Фото: Из личного архива фигуристки

В новогодние праздники Алина снова стала Настенькой. В Санкт-Петербурге, где шли представления «Аленького цветочка», она почти ежедневно появлялась перед зрителями на льду, но высокая нагрузка не помешала ей продемонстрировать мастерство и порадовать людей от мала до велика.

Неудивительно, что честь исполнить Настеньку выпала Алине вновь: как и год назад она отправилась на продолжительный шоу-тур в Сочи. И хотя до неё там успели откататься две новоиспечённые олимпийские чемпионки, первый же выход Алины доказал, что её слава по-прежнему на пике.

Потрясающий дебют и полный зал зрителей

К гастролям «Аленького цветочка» Алина Загитова присоединилась вслед за младшей подругой по команде Камилой Валиевой. 16-летняя фигуристка завершила выступления в роли Настеньки 4 августа, а уже 6-го на льду «Сочи Парка» состоялось первое шоу с Алиной Загитовой. Также в июле Настеньку несколько раз играла представительница танцев на льду Виктория Синицина. Как и Камила, Вика завоевала командное золото Пекина, поэтому состав солисток получился максимально звёздным.

Однако больше всего выступлений досталось в итоге Алине. В период с 6 августа по 4 сентября ей предстоит марафон из 27 спектаклей. Количество выходных — минимальное. Такая задача по силе лишь опытной участнице шоу. К счастью, Алина как раз готова к подобным условиям. Да и павильон с ледовой сценой в «Сочи Парке» ей отлично знаком: год назад она там же дарила отдыхающим улыбки, катаясь в «Руслане и Людмиле».

Премьера «Аленького цветочка» с Алиной прошла крайне успешно: в зале царил аншлаг, о котором с гордостью сообщили в официальном аккаунте соцсетей Navka Show. Да и кто бы сомневался? Поклонники обладательницы всех титулов в женском одиночном с нетерпением ждали её очереди катать Настеньку и организовали ей очень тёплый приём в Сочи.



Алина же полностью оправдала ожидания публики: великолепный бауэр, роскошные вращения и интересные поддержки привели всех в восторг. В первом же шоу фигуристка показала и прыжок — чисто приземлила двойной аксель. А её актёрская игра явно поднялась на новый уровень, хотя и прежде не вызывала вопросов.

После шоу поклонники засыпали спортсменку огромными букетами. Алина с трудом удерживала цветочный груз, но была счастлива вниманию и поддержке. Позже она опубликовала в своих соцсетях милое фото со всеми дарами: помимо цветов Алина получила много шариков в виде сердечек и мягкие игрушки.

Слава Загитовой не угасает

Забавно, что раньше активно плодились мнения, будто с появлением новых чемпионок слава Загитовой угаснет. Реальность не просто опровергает эту теорию, а разрушает до основания. Новые чемпионки пришли, в том числе олимпийские, но Алину по-прежнему любят и ждут. За ней по-прежнему тянется множество людей.

Алина Загитова в шоу «Аленький цветочек» Фото: navka.show

Этот необычный эффект создаёт магия Алины: её природные обаяние, талант и красота. Отсюда и успех в ледовых сказках: волшебное катание девушки безупречно раскрывается в такого рода шоу. Результат — полные арены зрителей и довольные продюсеры.



Алина — та фигуристка, чья востребованность давно не зависит от титулов и медалей. Она — народная любимица, и её восхождение в фигурном катании продолжается.