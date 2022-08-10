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Новым тренером Нугумановой стала Соколова, работающая с танцевальными дуэтами

Новым тренером Нугумановой стала Соколова, работающая с танцевальными дуэтами
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Стало известно имя нового наставника российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая ранее со скандалом ушла из группы Евгения Рукавицына, обвинив тренерский штаб в издевательствах.

По словам Нугумановой, на тренировках в группе Рукавицына она весь сезон терпела травлю, унижения и даже угрозы. Елизавету критиковали за лишний вес и угрожали убрать из спорта, да и не только.

Как сообщает «Фонтанка», новым тренером Нугумановой стала Елена Соколова, которая работает в той же школе, но специализируется на танцах. Соколова подчеркнула, что речи о переходе Елизаветы в танцы не идёт.

19-летняя Нугуманова — призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup 2019. В сезоне-2020/2021 по результатам чемпионата России была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира в Стокгольме.

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