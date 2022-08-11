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«Я уже потерялась». Ирина Роднина оценила слова Алины Загитовой о возможном возвращении

«Я уже потерялась». Ирина Роднина оценила слова Алины Загитовой о возможном возвращении
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Ранее Загитова, которая приостановила карьеру в декабре 2019 года, сообщила, что может согласиться выступить на турнирах по фигурному катанию, если ей поступят соответствующие предложения.

«Ой, знаете, она то это заявляет, то другое, хотя бы было что-то из этого. Я одно могу сказать: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы пусть не плачет.

Я вам говорю, я уже потерялась в том, что она заявляла и что она хочет. Таких заявлений уже масса, не заостряйте на них много внимания», — цитирует Роднину «РБК-Спорт».

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