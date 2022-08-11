Авербух: я всегда на стороне Тутберидзе. В 99% случаев наши мнения совпадают

Призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух отреагировал на последние жёсткие высказывания Этери Тутберидзе о работе СМИ. Поводом стало повышенное внимание журналистов к полётам специалиста в США, где живёт и тренируется её дочь.

«Честно, были какие-то звонки за комментарием по этой теме, но я даже не знаю, в чём сыр-бор. Но, если меня спросят, я всегда на стороне Этери Георгиевны. Это выдающийся тренер, тренер с большой буквы, тренер, который имеет право высказывать свою позицию однозначно. В 99% случаев наши мнения с ней совпадают. Я не знаю вообще сути этого вопроса — думаю, это просто межсезонье и все пытаются из мухи сделать слона. Но, даже не зная вопроса, я точно на стороне Этери Георгиевны.

Этери Георгиевна сейчас в России. И она работает с большой плеядой юных талантливых фигуристов, она подарила нам созвездие выдающихся девушек. Её ученицы — это просто клад, и осознаем мы всю ценность работы Тутберидзе только спустя время, когда реально обернёмся и поймём, какие бриллианты были рождены в штабе Этери Георгиевны», — приводит слова Авербуха Sport24.