«Спокойной ночи». Елизавета Туктамышева выложила фото с ярким макияжем

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с ярким макияжем.
«Спокойной ночи», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.
Также посмотрите видео, как Марк Кондратюк исполнил четверной флип на тренировке:
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