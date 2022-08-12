Камила Валиева показала милое фото с участницей шоу «Танцы на ТНТ»

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева показала фото с участницей шоу «Танцы на ТНТ», победительницей проекта «Dance Революция» Евой Уваровой. Снимок опубликовала Ева в своих социальных сетях, Камила сделала репост.

«Три часа улыбок и ни минуты молчания = идеальная встреча», — подписала фото Уварова.

Фото: из личного архива Евы Уваровой

Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно.

Известная танцовщица Ева Уварова также является мастером спорта по художественной гимнастике.