19-летняя дочь Тутберидзе зажигательно станцевала на автостоянке. Видео

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала новое видео в своих социальных сетях. В видео показан зажигательный танец спортсменки на автостоянке. Напомним, Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Ранее, когда Тутберидзе на время отпуска отправилась к дочери в США, поползли слухи, что она также останется за океаном, но знаменитый наставник уже вернулась на родину и возобновила работу с подопечными в Новогорске.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин стали серебряными призёрами чемпионата России и дебютировали на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на эмоциональные слова Этери Тутберидзе об отстранении россиян.