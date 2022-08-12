19-летняя дочь Тутберидзе зажигательно станцевала на автостоянке. Видео

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала новое видео в своих социальных сетях. В видео показан зажигательный танец спортсменки на автостоянке. Напомним, Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Ранее, когда Тутберидзе на время отпуска отправилась к дочери в США, поползли слухи, что она также останется за океаном, но знаменитый наставник уже вернулась на родину и возобновила работу с подопечными в Новогорске.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин стали серебряными призёрами чемпионата России и дебютировали на чемпионате Европы и Олимпийских играх.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на эмоциональные слова Этери Тутберидзе об отстранении россиян.
- 12 августа 2022
-
15:09
-
14:09
-
13:18
-
13:11
-
12:04
-
11:13
-
11:01
-
09:50
-
09:38
-
09:11
-
08:00
- 11 августа 2022
-
22:51
-
18:49
-
18:35
-
17:25
-
16:55
-
15:39
-
15:07
-
15:00
-
14:46
-
14:01
-
12:50
-
12:09
-
10:25
-
09:55
-
00:16
- 10 августа 2022
-
23:06
-
22:45
-
20:50
-
20:27
-
18:37
-
18:09
-
17:54
-
17:25
-
15:01