Татьяна Тарасова: фигурное катание не развивалось бы без поддержки государства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова почётного президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева, который выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину за помощь в развитии фигурного катания.

На награждении орденом Александра Невского в «Лужниках» Писеев вспомнил, что в 2007 году Путин помог фигурному катанию финансово.

«Да, я видела слова благодарности Писеева в адрес Путина за помощь в развитии фигурного катания. Но я тренер, я ничего не знаю об этом. Это Валентин Николаевич просил Владимира Владимировича о деньгах. Но с тем, что наш спорт не развивался бы без поддержки государства, я согласна, фигурное катание в том числе. У нашего вида спорта очень дорого стоит лёд», — приводит слова Тарасовой Metaratings.