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Татьяна Тарасова: фигурное катание не развивалось бы без поддержки государства

Татьяна Тарасова: фигурное катание не развивалось бы без поддержки государства
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова почётного президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева, который выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину за помощь в развитии фигурного катания.

На награждении орденом Александра Невского в «Лужниках» Писеев вспомнил, что в 2007 году Путин помог фигурному катанию финансово.

«Да, я видела слова благодарности Писеева в адрес Путина за помощь в развитии фигурного катания. Но я тренер, я ничего не знаю об этом. Это Валентин Николаевич просил Владимира Владимировича о деньгах. Но с тем, что наш спорт не развивался бы без поддержки государства, я согласна, фигурное катание в том числе. У нашего вида спорта очень дорого стоит лёд», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

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