Анна Щербакова: вечернюю тренировку проводим в формате соревнования

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как проходят тренировки в группе Этери Тутберидзе.
«Наша утренняя тренировка всегда начинается с раскатки, со скольжения, где мы примерно полчаса отрабатываем разные шаги и связки. Затем распрыгиваемся и работаем над прыжками, над короткой программой. Завершаем всё обычно работой над вращениями. Вечернюю тренировку мы проводим в формате соревнования. Как и на турнирах, шесть минут разминка, за это время мы прогоняем нашу программу. Затем жеребьёвка, тоже как на соревнованиях, мы вытягиваем номерки, переживаем, волнуемся и прокатываем произвольную программу, опять же как на турнирах: по одному выходим на лёд и прокатываем произвольную программу. Тренер пишет всем распечатку по элементам, по очереди выставляет оценку за каждый элемент, мы всё разбираем и дальше работаем над ошибками. И так каждый день, один выходной в неделю», — приводит слова Щербаковой сайт Образовательного центра «Сириус».
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