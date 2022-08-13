Алёна Косторная: пробовать поступать в медицинский я всё равно буду

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании 18-летняя Алёна Косторная рассказала, почему решила поступить в институт физкультуры, а не в медицинский, как планировала в школьные годы.
«Очень хочу в медицинский по-прежнему, но это очень тяжело, тем более если учиться в Сеченовском университете. А в другие институты мне не очень хочется идти. Так что пока просто не получится нормально учиться. Сами подумайте, какой из меня будет врач, если я начну пропускать пары? Что я больным говорить буду? «Ой, знаете, у вас точно что-то очень серьёзное, но, когда это проходили, так получилось, что я улетала на соревнования…»
Но пробовать поступать в медицинский я всё равно буду. Даже примерные сроки поступления себе наметила. Решила: если не поступлю с первого раза, буду пытаться сдать экзамены и второй, и третий раз. А вот если три попытки окажутся неудачными, значит, не судьба…» — приводит слова Косторной RT.
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