Алёна Косторная: Лиза Туктамышева не чувствует возраст, почему я должна чувствовать?

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании 18-летняя Алёна Косторная рассказала, чувствует ли свой возраст, выступая на льду.

«Ну, его же не чувствует Лиза Туктамышева, почему должна чувствовать я? Хотя в этом году у меня будет шестой взрослый чемпионат России. Шестой! Когда задумываешься об этом, невольно мысль в голову приходит: «Капец я старая!!!»

С какого возраста помню себя на льду? С самых первых соревнований. Не знаю, сколько мне было лет, но отпечаталась на всю жизнь начальная поза. Я стояла бочком к судьям, лицом на короткий борт и изображала руками шлагбаум. А когда мне сказали, что надо ставить вторую программу, расплакалась. Почему-то была уверена в том, что с программами — это как в школе. Пока одну на пятёрку не откатал, другую не дадут», — приводит слова Косторной RT.