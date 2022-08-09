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Вернётся ли фигуристка Алёна Косторная на лёд после операции на бедре: застарелая травма, поддержка Буяновой, мотивация

«В таких ситуациях людей не бросают». Что будет с карьерой Косторной после операции
Дарья Кирюхина
Вернётся ли фигуристка Алёна Косторная на лёд
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Алёна впервые ляжет на хирургический стол и пропустит первую часть сезона. А вернётся ли она вообще в большой спорт и зачем ей это?

Алёна Косторная воодушевлённо готовилась к новому сезону после череды серьёзных травм и перехода к Елене Буяновой. Фигуристка с удовольствием рассказывала, что ей поставили красивые программы, а её активное участие в ледовых шоу подтверждало, что она набирает форму и намерена заново включиться в борьбу. Вырисовывалась вполне себе радужная картина спортивного будущего девушки: вступит в новый олимпийский цикл с чистого листа, снова появится на соревнованиях, постепенно восстановит тройной аксель.

Однако судьба подкинула ей очередное испытание. Алёне предстоит операция на бедре, и вернуться к тренировкам она сможет в лучшем случае к середине сентября. Естественно, на контрольных прокатах мы её не увидим.

А увидим ли мы вообще Косторную на льду? Сможет ли Алёна вернуться и нужно ли это ей самой?

«Выстрелила» застарелая травма бедра»

Операция на бедре у Алёны Косторной запланирована на 10 августа. Об этом она сообщила сама, отметив, что причиной послужила застарелая травма бедра. Долгое время повреждение Алёну не беспокоило и позволяло кататься. Но в это межсезонье вдруг напомнило о себе. И напомнило так, что девушка обратилась к медикам.

«В ЦСКА я тренировалась регулярно, но не каталась — не выходила на лёд практически с приезда со сборов в Новогорске. Была застарелая травма бедра, которая долгое время не давала о себе знать, однако в один момент так «выстрелила», что я пошла на обследование.

В общем, уже завтра ложусь в стационар делать операцию, так что к контрольным прокатам восстановиться не успею — на лёд выйду не раньше второй половины сентября. Программы мы уже поставили — они очень красивые, интересные, это всем знакомые истории, такую музыку я пока ни у кого не слышала. Надеюсь, всё сложится хорошо», — рассказала Косторная ТАСС.

Оптимизма Алёне, конечно, не занимать. Но количество её травм за последние несколько месяцев неприятно зашкаливает. Само слово «операция» применительно к ней пугает и вызывает негодование. Такая одарённая фигуристка и никак не может полностью реализовать свой потенциал. А теперь она ещё и рискует преждевременно закончить карьеру. Потому что желание кататься дальше, о котором регулярно заявляет Алёна, не всегда совпадает с возможностями.

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Зачем Косторной продолжать карьеру и можно ли вернуться после операции?

Есть ли вообще смысл продолжать карьеру Алёне после операции? Зачем калечить себя и изнашивать молодой организм? Чтобы попасть на Олимпиаду в Милане? Так сделать это будет затруднительно и без подорванного здоровья. Или ради любви к фигурному катанию? Кажется, именно сейчас Алёна по-настоящему полюбила своё дело, и произошло это, как ни странно, уже после её ярких побед в первом взрослом сезоне. Она знает, чем выгодно отличается от других фигуристок, что её скольжение заслуживает внимания не меньше, чем самые сложные четверные прыжки, а обаяние и артистизм позволяют представать на льду в самых разных образах.

Однако операция в подавляющем большинстве случаев — крайняя мера, а значит, травма существенная. Скорого возвращения Алёны на соревновательный лёд ждать не стоит. По её же словам, при наиболее удачном раскладе она появится на чемпионате России в конце декабря.

Алёна Косторная

Алёна Косторная

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но она не первая и, к сожалению, не последняя из фигуристов, кто проходит через операции и жуткие травмы. Однако как показывает практика, шансы на возвращение есть.

  • Евгений Плющенко попадал на стол хирурга аж 17 раз, однако это не помешало ему построить невероятно длинную карьеру и выступить на четырёх Олимпиадах.
  • Елена Бережная выиграла в паре с Антоном Сихарулидзе олимпийское золото в 2002 году, хотя за четыре года до этого перенесла сложнейшую операцию на голове.
  • Наталья Забияко в своё время избежала операции после жуткого удара головой о лёд, но десять дней провела в реанимации с неизвестным исходом, а затем в паре с Александром Энбертом выиграла олимпийское серебро в команде на Играх в Пхёнчхане.
  • А прошлой осенью весь мир наблюдал, как с ледовой арены на Гран-при в Японии уносят на руках Дарью Усачёву. Её травма также была связана с бедром. Оперативное вмешательство не потребовалось, но Даша не могла ходить и больше двух месяцев не тренировалась.
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«Вся тренерская команда ждёт её на льду»

Из-за травмы Алёна снова пропустит несколько стартов. Последний турнир, на котором она выступала — это Гран-при Франции в ноябре 2021-го. Получается, она проведёт около года без соревнований. С другой стороны, международных турниров для россиян в новом сезоне не намечается, так что и больших потерь в плане состязаний у спортсменки не будет.

Трудно говорить что-то о везении, когда речь идёт об операции, но всё-таки хорошо, что обострение травмы бедра произошло сейчас. Алёна может спокойно восстановиться и не форсировать события. Наберёт форму, накатает свои красивые программы и с новыми силами и поправленным здоровьем отправится в бой.

Алёна Косторная

Алёна Косторная

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здорово, что в этой неприятной ситуации рядом с Алёной находятся люди, которые верят в неё. Елена Буянова очень тепло поддержала новую воспитанницу и объявила, что надеется на продолжение сотрудничества.

«В таких ситуациях людей не бросают. В работе проблем вообще не было, и, естественно, она уже наша. Вся тренерская команда ждёт её на льду. Мы продолжим работу на постоянной основе. Она держит себя на позитиве, целеустремлённая в своих желаниях. Надеюсь, этот настрой у неё сохранится», — поделилась Буянова с «РИА Новости Спорт».

Многочисленные болельщики тоже ждут Алёну на льду. Ведь её огромный дар до сих пор полностью не раскрыт.

И именно поэтому так хочется увидеть её возрождение.

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