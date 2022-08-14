Авербух прокомментировал введение санкций против Петренко, Дробязко и Ванагаса

Знаменитый фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал введение санкций против фигуристов Виктора Петренко, Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко.

«В моём коллективе также работают ребята, которые долгое время представляли Болгарию — Албена Денкова и Максим Ставиский. Я с большим уважением отношусь к решению всех ребят. Маргарита и Повилас долгие-долгие годы работали вместе со мной — больше 15 лет, мы были практически одной семьёй. Последние годы ребята работают больше с Таней Навкой, но также работают и со мной, поэтому для меня это не просто коллеги-фигуристы, мы большие друзья.



Я уже сказал однажды, что не функционерам решать и не функционерам лишать тех званий, которые завоёваны в абсолютно честной настоящей спортивной борьбе. Виктор Петренко, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Албена Денкова и Максим Ставиский — это столпы фигурного катания своих стран, они очень многое сделали для развития фигурного катания в своих странах. Их решения — это их решения. То, что завоёвано ими — функционеры не вправе перечёркивать», — рассказал Илья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное эксклюзивное интервью с Ильёй Авербухом читайте на «Чемпионате».

