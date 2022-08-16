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Алёна Леонова рассказала, что ей больше всего запомнилось в олимпийском сезоне

Алёна Леонова рассказала, что ей больше всего запомнилось в олимпийском сезоне
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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала, что ей больше всего запомнилось в олимпийском сезоне.

«Что больше всего запомнилось в олимпийском сезоне? Думаю, безусловно, сами Олимпийские игры и, конечно, победа Ани Щербаковой на Олимпиаде, которая получилась неожиданной для многих.

Могла ли представить в первой половине сезона, что выиграет Аня? Наверное, нет, потому что явным лидером всегда была Камила (Валиева). И все разговоры сводились к тому, что именно Камила — главный претендент. Но вся эта история, которая произошла в Пекине, я не знаю, как у кого-то могут быть какие-то сомнения, однако в итоге это всё привело к тому, что девчонка рассыпалась под конец. Но она молодец, что держит лицо и старается об этом много не думать. Естественно, это очень тяжёлая ситуация, в которую она попала, и мы все её поддерживаем», — сказала Алёна в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Полное интервью с Алёной читайте на чемпионате.

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